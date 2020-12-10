На митинге в Ереване задержаны более 40 человек
- Азия и мир, общество
- 18:00, 10 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - На демонстративных акциях оппозиции в Ереване силовики задержали более 40 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Армении.
Сегодня у здания правительства в Ереване начался очередной митинг сторонников оппозиции. Участники акции требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Митинги в Армении проходят с 10 ноября, после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе 10 ноября.
Согласно документу, армянская сторона передает Азербайджану занятые ею почти тридцать лет назад территории семи районов, прилегавших к Нагорно-Карабахской автономной области, а также городов Шуши, Гадрута и ряда других сел.