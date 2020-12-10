[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На митинге в Ереване задержаны более 40 человек
Предыстория: Протестующие у здания правительства Армении пытаются войти в здание. Видео

CentralAsia (CA) -  На демонстративных акциях оппозиции в Ереване силовики задержали более 40 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Армении.

Сегодня у здания правительства в Ереване начался очередной митинг сторонников оппозиции. Участники акции требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Митинги в Армении проходят с 10 ноября, после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе 10 ноября.

Согласно документу, армянская сторона передает Азербайджану занятые ею почти тридцать лет назад территории семи районов, прилегавших к Нагорно-Карабахской автономной области, а также городов Шуши, Гадрута и ряда других сел.

print
  • Турция отказалась покупать российскую вакцину от коронавируса
  • Экс-президента Франции Николя Саркози требуют приговорить к 4 годам тюрьмы
  • В США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com