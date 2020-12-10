На митинге в Ереване задержаны более 40 человек

CentralAsia (CA) - На демонстративных акциях оппозиции в Ереване силовики задержали более 40 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Армении.



Сегодня у здания правительства в Ереване начался очередной митинг сторонников оппозиции. Участники акции требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.



Митинги в Армении проходят с 10 ноября, после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе 10 ноября.

Согласно документу, армянская сторона передает Азербайджану занятые ею почти тридцать лет назад территории семи районов, прилегавших к Нагорно-Карабахской автономной области, а также городов Шуши, Гадрута и ряда других сел.