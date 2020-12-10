Внедрение защитных масок в Германии снизило число новых случаев COVID-19 примерно на 75% через 20 дней

CentralAsia (CA) - Обязательное ношение защитных масок снизило количество новых случаев коронавируса в Германии до 75% за 20 дней, заявила немецко-датская группа экономистов.

По мнению авторов исследования, это наиболее экономически эффективная мера предотвращения распространение вируса, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Фабьен Губе.

Перед тем, как озвучить эти данные, авторы проанализировали общественные эпидемиологические данные по 401 региону Германии, идентифицированные в соответствии с муниципальным делением, и сравнили их друг с другом, чтобы вынести суждение, есть ли разница между регионами, предписавшими ношение маски, и регионами, не сделавшими ношение маски обязательным, уделяя особое внимание временному мониторингу совокупных случаев коронавируса в целом и на 100 тыс. жителей.

В Тюрингии Йена с населением в 100-тыс. жителей стала первым городом страны, который ввел такую меру в магазинах и общественном транспорте с 6 апреля, затем в течение месяца к нему присоединились другие города. Случаи COVID-19, которые произошли в Йене, сравнивались с таковыми в контрольной группе, в данном исследовании, это 6 городов, сопоставимых с Йеной, но не принявших решение об обязательном ношении маски.

В результате авторы заметили значительную разницу в новых случаях COVID-19. Как заявил Тимо Митце, экономист из Университета Южной Дании, их расчеты показывают, что раннее внедрение защитных масок в Йене привело к снижению числа новых случаев коронавируса примерно на 75% через 20 дней.

«Другими словами, если в «незащищенном» городе регистрируется 100 случаев за 20 дней, то в Йене регистрируется только 25. В зависимости от рассматриваемых регионов, которые приняли меры в разные даты, оценивается сокращение числа случаев заболевания коронавирусом от 15% до 75% в течение двадцати дней при средневзвешенном значении 47%», - говорит он.

Учитывая смехотворную стоимость защитных масок по сравнению со стоимостью более радикальных мер (закрытие школ, ресторанов, всеобщий карантин, отмена хирургических операций и т. д.), авторы считают, что маски представляют собой экономически целесообразное средство замедления распространение коронавируса SARS-CoV-2.

Вполне обоснованно считать, что маски, предназначенные для ограничения рассеивания респираторных капель, однозначно дают шанс на успех в борьбе с пандемией, пишет Губе. Хотя данных о коронавирусе по-прежнему не хватает, предыдущие аналогичные исследования позволили сделать сопоставимые выводы: было подсчитано, что с апреля по май текущего года ношение маски предотвратило 78 тыс. заражений в Италии и 66 тыс. в Нью-Йорке, заключает автор.