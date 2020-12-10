В Узбекистане шесть человек погибли в одном доме от отравления угарным газом

CentralAsia (UZ) - В Каракалпакстане 9 декабря семья из четырех человек и двое их гостей погибли ночью от отравления газом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Каракалпакстана.

В ходе расследования выяснилось, что супруги и двое их детей, 2009-го и 2013-го года рождения, а также двое граждан, навестивших семью, скончались в результате отравления угарным газом. В доме на ночь для обогрева дома была включена духовая печь.

В настоящее время по данному факту прокуратурой Ходжейлинского района проводится расследование.