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  10 декабря 2020
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В Узбекистане шесть человек погибли в одном доме от отравления угарным газом

CentralAsia (UZ) -  В Каракалпакстане 9 декабря семья из четырех человек и двое их гостей погибли ночью от отравления газом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Каракалпакстана.

В ходе расследования выяснилось, что супруги и двое их детей, 2009-го и 2013-го года рождения, а также двое граждан, навестивших семью, скончались в результате отравления угарным газом. В доме на ночь для обогрева дома была включена духовая печь.

В настоящее время по данному факту прокуратурой Ходжейлинского района проводится расследование.

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