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  10 декабря 2020
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ЮНИСЕФ передал Узбекистану 16 автомобилей для мониторинга программы иммунизации

CentralAsia (UZ) -  ЮНИСЕФ передал Министерству здравоохранения Узбекистана 16 автомобилей. Автомобили предназначены для региональных управлений Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья и будут использоваться для дальнейшего улучшения мониторинга и поддерживающего кураторства по всей стране, сообщили в организации.

«Иммунизация - один из ключевых показателей раннего развития детей и их защиты от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин. Поэтому наша совместная работа с ЮНИСЕФ в этом направлении имеет большое значение для здоровья и благополучия всех детей в нашей стране», - сказал Баходир Юсупалиев, заместитель министра здравоохранения, руководитель Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

ЮНИСЕФ закупил эти транспортные средства для поддержки Министерства здравоохранения в целях укрепления Национальной программы иммунизации. ЮНИСЕФ также оказал содействие Министерству здравоохранения в данной сфере путем строительства складов для вакцин на национальном, региональном и районном уровнях, закупки и установки холодильных камер, морозильников и холодильников, и закупки транспортных средств для перевозки вакцин. Помимо этого, была разработана информационная система управления логистикой вакцин. Ожидается, что реализация проекта значительно улучшит национальную систему иммунизации.

ЮНИСЕФ уделяет приоритетное внимание справедливому распределению вакцин. На фоне пандемии COVID-19 и поставок вакцин против COVID-19 (COVAX) справедливое распределение вакцин стало критически важным.

«Я считаю, что эти автомобили вместе с другим предоставленным оборудованием холодовой цепи внесут значительный вклад в улучшение здоровья детей по всей стране», - сказал Жефри Ижумба, заместитель главы Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане. «Справедливое распределение вакцин для детей стало неотложной задачей, и поддержка, оказанная сегодня и передача автомобилей в регионы – это важный шаг к обеспечению доставки качественных вакцин во все области страны».

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  • ЮНИСЕФ передал Узбекистану 16 автомобилей для мониторинга программы иммунизации
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