В Женеве в здании ООН открылась выставка, посвященная Туркменистану

CentralAsia (TM) - На днях Постоянное представительство Туркменистана при Отделении ООН в Женеве выставку, посвященную 25-летнему юбилею нейтралитета Туркменистана и Международному дню нейтралитета, сообщает сайт neutrality.gov.tm.

Выставка размещена в фойе зала Ассамблея в здании Отделения ООН в Женеве. Здесь представлены фотографии, демонстрирующие экономическое и социальное развитие нашей страны за годы нейтралитета, туркменские ковры, национальные ювелирные украшения.

Отдельной экспозицией представлены книги президента Туркменистана.

Выставка открыта для посещения сотрудниками и экспертами ООН, представителями международных организаций и дипломатических миссий, аккредитованных в Женеве.

Выставка продолжит свою работу до 14 декабря 2020 года.