В Женеве в здании ООН открылась выставка, посвященная Туркменистану

- Туркменистан, общество
- 19:30, 10 декабря 2020
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CentralAsia (TM) - На днях Постоянное представительство Туркменистана при Отделении ООН в Женеве выставку, посвященную 25-летнему юбилею нейтралитета Туркменистана и Международному дню нейтралитета, сообщает сайт neutrality.gov.tm.
Выставка размещена в фойе зала Ассамблея в здании Отделения ООН в Женеве. Здесь представлены фотографии, демонстрирующие экономическое и социальное развитие нашей страны за годы нейтралитета, туркменские ковры, национальные ювелирные украшения.
Отдельной экспозицией представлены книги президента Туркменистана.
Выставка открыта для посещения сотрудниками и экспертами ООН, представителями международных организаций и дипломатических миссий, аккредитованных в Женеве.
Выставка продолжит свою работу до 14 декабря 2020 года.