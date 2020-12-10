Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых

CentralAsia (UZ) - Правление Центрального банка Узбекистана 10 декабря приняло решение сохранить основную ставку без изменений, на уровне 14% годовых, сообщила пресс-служба финансового регулятора.



Как отмечается, данное решение принято в целях сохранения эффекта от смягчения денежно-кредитной политики в 2020 году, а также поддержания умеренно-жёстких денежно-кредитных условий для обеспечения макроэкономической стабильности и формирования необходимых предпосылок в целях продолжения восстановления экономической активности в первой половине 2021 года. По данным ЦБ, годовой уровень инфляции в ноябре текущего года продолжил замедление и составил 11,3%. В то же время, с конца сентября наблюдается определенное ускорение роста цен после их снижения в летние месяцы.

Рост цен на продовольственные товары в ноябре составил 16,3% в годовом выражении. В частности, цены на мясную продукцию выросли на 17,7%, фрукты и овощи – на 18,5%, хлебопродукты – на 16,0% к ноябрю 2019 года.

Темпы роста цен непродовольственных товаров и услуг за 11 месяцев 2020 года были значительно ниже общего уровня инфляции и составили 8,3% и 6,5% соответственно.

В результате, годовой уровень базовой инфляции продолжил тенденцию к замедлению и снизился до 11,5%.

Согласно предварительным расчетам, ожидаемый по итогам 2020 года реальный рост ВВП составит около 1,0-1,5%.

Годовой уровень инфляции по итогам 2020 года ожидается в пределах 11,0-11,5%. Согласно базовому прогнозу, ее уровень в 2021 году снизится до 9,0-10,0%.