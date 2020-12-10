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  10 декабря 2020
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Агентство USAID передало Узбекистану сборник юридических документов на языке Брайля

CentralAsia (UZ) -  Агентство США по международному развитию (USAID) передало Министерству юстиции Узбекистана 2000 экземпляров «Сборника юридических документов о правах людей с нарушениями зрения», напечатанного шрифтом Брайля.

Сборник содержит такие документы, как Закон о социальной защищённости лиц с инвалидностью и соответствующие указы президента, а также список имеющихся служб и услуг, на которые имеют право люди с инвалидностью, сообщили в посольстве США в Ташкенте.

«Одна из основных причин, мешающих незрячим и слабовидящим людям участвовать и интегрироваться в общество, - это отсутствие доступа к информации, которая является важным условием свободы и самоопределения, - сказала Ребекка Блэк, и.о. директора миссии USAID в Узбекистане. «Мы являемся свидетелями масштабных реформ в Узбекистане, когда часто вводятся новые законы, постановления и указы Президента по разным вопросам, и чрезвычайно важно, чтобы каждый, в том числе и люди с нарушениями зрения, имел доступ к своевременной информации о своих законных правах», - добавила она.

В Узбекистане проживает более 60 000 людей с нарушениями зрения, и книги, написанные шрифтом Брайля, являются частью продолжающейся помощи правительства США Узбекистану в обеспечении доступа к правосудию для каждого гражданина страны. Сборник восполнит существующий пробел в юридической литературе для людей с нарушениями зрения.

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