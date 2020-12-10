В Узбекистане в канаве обнаружили тело фермера, судившегося с главой района

CentralAsia (UZ) - В Хатырчинском районе Навоийской области один из местных фермеров подал в суд на решение хокима района о расторжении договора аренды предоставленного ему земельного участка. Однако, до назначенной даты судебного заседания, тело фермера было найдено в канаве, проходящей через территорию районного МФЦ «Полвонота», сообщает Xabar.uz.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры подтвердила, что тело фермера было найдено в канаве (без телесных повреждений) 5 ноября.

По данному факту были проведены доследственные действия, по результатам которых было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что смерть фермера наступила от механической асфиксии, вызванной закупоркой cосудов сердца водой.

Руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов сообщил, что у родственников погибшего возникли различные подозрения, поэтому в целях обеспечения полноценного расследования их обстоятельств уголовное дело будет все же возбуждено позднее.

В настоящее время проводятся следственные действия для дальнейшего расследования.