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  11 декабря 2020
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Erdene Resource Development консолидирует перспективный золотой район «Баян Хөндий» в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Erdene Resource Development (TSX: ERD; MSE: ERDN) вчера 10 дек, объявила о приобретении 100% доли в лицензии на разведку в Улаане, прилегающей к ее золотому месторождению Баян Хөндий, с покупкой оставшихся 49% доли в Leader Exploration, частной монгольской компании.

Улаан является одним из множества порфировых и эпитермальных объектов в районе Баян Хөндий, который имеет значительный геологический потенциал и содержит очень большую систему гидротермальных изменений, согласующуюся с порфировой системой, размытой до уровня чуть ниже основания литокапа.

Этим приобретением Erdene консолидирует 100% долю в большей части системы гидротермальных изменений «Хөндий — Улаан», в которой находится множество эпитермальных золотых и медно-порфировых (золотых) объектов.

«Erdene Resource Development является ведущим исследователем месторождений эпитермальных и порфировых минералов в малоизученной западно-монгольской части одного из самых плодородных в мире золотых и медных поясов», - сказал президент и генеральный директор Питер Акерли. «Улаанская лицензия, а также более широкий район Хөндий демонстрируют потенциал для значительных открытий эпитермального золота и медно-порфировых пород. Мы надеемся на активные исследования после завершения приобретения лицензии на Улаан», - продолжил Акерли.

Erdene Resource Development — канадская ресурсная компания, специализирующаяся на приобретении, разведке и разработке драгоценных и цветных металлов в малоизученной и перспективной Монголии. Месторождения Эрдэнэ расположены в террейне Эдрэн на юго-западе Монголии, в пределах Центральноазиатского орогенного пояса, где находятся одни из крупнейших в мире месторождений золота и меди и золота.


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