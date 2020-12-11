Заканчивается запрет на пиво в Улан-Баторе — но горе любителям водки!

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайная комиссия города Улан-Батор решила снять запреты на продажу и потребление алкогольных напитков. Ослабление вступает в силу с понедельника (14 декабря); в этот же день будет частично смягчена чрезвычайная ситуация.

Таким образом, жители Улан-Батора могут насладиться пивом и вином; однако крепкие алкогольные напитки, такие как водка и виски, по-прежнему запрещены.

После снятия запрета супермаркеты, минимаркеты, кафе, рестораны, гипермаркеты и продуктовые рынки будут открыты с 07:00 до 21:00.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения