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  11 декабря 2020
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Посольство КНР пожертвует 500 тыс.юаней НИЦИЗ Улан-Батора

CentralAsia (MNG) -  Посол Китая в Улан-Баторе г-н Цай Вэньруй объявил во время виртуальной встречи с Министерством здравоохранения Монголии, что посольство Китая в Монголии пожертвует 500 000 юаней (около $ 77 тыс.) Национальному исследовательскому центру инфекционных заболевания (НИЦИЗ) в столице Монголии.

Также, министр здравоохранения Тогтмолын Мөнхсайхан поблагодарил посольство Китая за пожертвование необходимого оборудования для ПЦР и наборов для тестирования.

Д-р Дармаа из интегрированной лаборатории НИЦИЗ поблагодарил правительству КНР и сказал: «Поставка из Китая - автоматизированного устройства для всех ручных операций повысило скорость одновременного выполнения нескольких тестов».

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  • Посольство КНР пожертвует 500 тыс.юаней НИЦИЗ Улан-Батора
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