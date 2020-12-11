Только две страны в группе — Гондурас и Монголия — смогли бы заимствовать на международных рынках долговых обязательств

CentralAsia (MNG) - Коронавирус наносит удар по глобальной борьбе с бедностью.

Бедные страны сильнее страдают от глобального спада и не имеют финансовых ресурсов для борьбы с ним.

После десятилетий прогресса в борьбе с глобальной бедностью мировые лидеры столкнулись с неудачей из-за пандемии коронавируса и изо всех сил пытаются найти ответ, соответствующий масштабу проблемы.

«Мир движется недостаточно быстро», - сказал Эрик ЛеКомпте, исполнительный директор Jubilee USA Network, некоммерческой организации, которая ищет списания долгов беднейшим странам мира. «Реальность такова, что у нас был глобальный стимул на сумму 12 триллионов долларов, и почти 90% этого стимула было потрачено на богатые страны… и менее 3% на развивающиеся страны», страны со средним доходом менее 4000 долларов, -передает The Wall Street Journal.

Многие бедные страны особенно уязвимы, потому что они зависят от торговли и туризма, которые сильно пострадали во время пандемии. В отчете Всемирного банка, опубликованном ранее в этом месяце, говорится, что почти 100 миллионов человек в 2020 году окажутся в крайней бедности, определяемой как живущие менее чем на 1,90 доллара в день, и что это число может продолжать расти, даже если в следующем году мировая экономика восстановится. В отчете МВФ сделан вывод, что многим бедным странам требуется дополнительная финансовая поддержка.

«Для выхода из этого глубокого кризиса нам потребуются инвестиции в инфраструктуру, нам потребуются инвестиции для восстановления человеческого капитала. И способность восстановить пост-Covid имеет решающее значение », - сказала Кармен Рейнхарт, главный экономист Всемирного банка. «Это требует финансирования. В то же время необходимо решить проблему долгового навеса, являющегося наследием Covid, путем реструктуризации».

Группа из 73 стран с низким уровнем доходов оказалась в центре внимания долговых проблем. Эти страны в совокупности должны почти полтриллиона долларов, что составляет более 50% их ВВП, что является тяжелым бременем для стран с низкими доходами, согласно данным Института международных финансов, торговой ассоциации глобальных банков.

Нгози Оконджо-Ивеала, бывший министр финансов Нигерии, возглавляющий группу Gavi, продвигающую доступ к иммунизации, сказал, что богатые страны потратили эквивалент более 10% своего валового внутреннего продукта на борьбу с пандемией и ее экономическими последствиями, в то время как африканские страны потратили около 2% ВВП.

«Многие из этих стран не имеют финансовых возможностей для стимулирования экономики или даже для приобретения вакцин», - сказала она. «Мир сейчас взаимосвязан. Пока люди в развивающихся и бедных странах не в безопасности, никто в развитых странах не в безопасности».

Всемирный банк уже планирует задействовать почти все имеющиеся ресурсы для решения этой задачи. Банк, чья миссия состоит в борьбе с бедностью, планирует предоставить ссуду до 160 миллиардов долларов, чтобы помочь странам избавиться от коронавируса. Группа 20 стран с развитой и крупной экономикой с формирующимся рынком предложила 73 странам с низкими доходами возможность приостановить выплаты по межгосударственному долгу, чтобы высвободить ресурсы для борьбы с пандемией. Такой двусторонний государственный долг составляет около 36% долгов этих стран, или 180 миллиардов долларов, согласно данным IIF. На встречах на прошлой неделе G-20 согласилась приостановить выплаты еще на шесть месяцев.

По оценкам IIF, программа позволила отсрочить выплаты примерно на 5 миллиардов долларов. Но это далеко не те 260 миллиардов долларов финансирования, которые, по оценкам IIF, им понадобятся в 2021 году для финансирования своей деятельности и обслуживания долговых выплат. Только две страны в группе — Гондурас и Монголия — смогли бы заимствовать на международных рынках долговых обязательств.

«Существует несоответствие между обсуждениями глобальной политики, глобальными экономическими прогнозами и тем, что происходит на местах, - сказал Эндрю Уилсон, директор по политике Международной торговой палаты. Хотя экономические прогнозы МВФ улучшились с июня, г-н Уилсон сказал, что во многих странах ситуация продолжает ухудшаться. «Местный частный сектор и местная экономика стремительно разваливаются» в более бедных странах, - сказал он.

Коронавирус в Монголии

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