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  11 декабря 2020
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Британская гребная команда «Oardacity» соберет деньги для детей Монголии

CentralAsia (MNG) -  12 декабря члены британской команды «Oardacity» Гарри Хирн, Алекс Соскин, Эд Бэтчелор и Том Филлипс примут участие в конкурсе Talisker Whisky Atlantic Challenge.

Команда «Oardacity» за сутки будет грести 2 часа, отдыхать — 2 часа. Команда готовится с амбициями побить текущий мировой рекорд в 29 дней 15 часов в самой сложной гребной гонке в мире по Атлантическому океану.

Команда будет плыть по Атлантике, чтобы собрать деньги и повысить осведомленность о двух благотворительных организациях, с которыми они очень сильно связаны фондом «Christina Noble Children’s Foundation» (международная неправительственная организация).

Команда «Oardacity» стремится собрать 200 000 фунтов стерлингов и на данный момент собрала 71 066,15.

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