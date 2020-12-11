В Таджикистане число зараженных COVID-19 приблизилось к 12,6 тысячам

- Таджикистан, общество
- 9:18, 11 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также за 10 декабря 41 человек был выписан из медучреждений после выздоровления, за сутки случаев смерти не зафиксировали.
Общее количество инфицированных в Таджикистане достигло 12 588 человек, из них выздоровели 12 009 пациентов, скончались 88 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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