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  11 декабря 2020
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В Таджикистане число зараженных COVID-19 приблизилось к 12,6 тысячам

CentralAsia (TJ) -  За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 10 декабря 41 человек был выписан из медучреждений после выздоровления, за сутки случаев смерти не зафиксировали.

Общее количество инфицированных в Таджикистане достигло 12 588 человек, из них выздоровели 12 009 пациентов, скончались 88 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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