На утро 11 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 836 человек. Всего — 139 995

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 836 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 11 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 129;
- город Нур-Султан - 118;
- Павлодарская область - 90;
- город Алматы - 75;
- Костанайская область - 72;
- Северо-Казахстанская область - 72;
- Акмолинская область - 67;
- Алматинская область - 45;
- Атырауская область - 40;
- Западно-Казахстанская область - 40;
- Карагандинская область - 29;
- Жамбылская область - 24;
- Актюбинская область - 9;
- Мангистауская область - 9;
- город Шымкент - 7;
- Туркестанская область - 6;
- Кызылординская область - 4.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 139 995 случаев коронавируса.