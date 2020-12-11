На утро 11 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 836 человек. Всего — 139 995

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 836 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 11 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 129;

- город Нур-Султан - 118;

- Павлодарская область - 90;

- город Алматы - 75;

- Костанайская область - 72;

- Северо-Казахстанская область - 72;

- Акмолинская область - 67;

- Алматинская область - 45;

- Атырауская область - 40;

- Западно-Казахстанская область - 40;

- Карагандинская область - 29;

- Жамбылская область - 24;

- Актюбинская область - 9;

- Мангистауская область - 9;

- город Шымкент - 7;

- Туркестанская область - 6;

- Кызылординская область - 4.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 139 995 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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