[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На утро 11 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 836 человек. Всего — 139 995

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 836 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 11 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 129;

- город Нур-Султан - 118;

- Павлодарская область - 90;

- город Алматы - 75;

- Костанайская область - 72;

- Северо-Казахстанская область - 72;

- Акмолинская область - 67;

- Алматинская область - 45;

- Атырауская область - 40;

- Западно-Казахстанская область - 40;

- Карагандинская область - 29;

- Жамбылская область - 24;

- Актюбинская область - 9;

- Мангистауская область - 9;

- город Шымкент - 7;

- Туркестанская область - 6;

- Кызылординская область - 4.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 139 995 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Нур-Султан вошел в «красную зону» по коронавирусу
  • В Узбекистане за сутки выявили 146 новых случаев коронавируса. Всего 74 498
  • Time назвал артистом года корейскую поп-группу BTS


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com