На саммите ЕАЭС рассмотрят присвоение Узбекистану статуса наблюдателя

- Узбекистан, политика
- 9:24, 11 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - Президент Республики Узбекистан примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщило УзА.
В мероприятии примут участие лидеры государств-членов ЕАЭС – России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении, а также наблюдателя – Молдовы, и приглашенной страны – Кубы.
Одним из основных вопросов повестки дня является предоставление Республике Узбекистан статуса государства-наблюдателя при организации.
Ожидается, что глава государства в своем выступлении обозначит приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС.
В мае этого года Олий Мажлис Республики Узбекистан одобрил предложение об участии нашей страны в деятельности Евразийского экономического союза в качестве наблюдателя.