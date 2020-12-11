На саммите ЕАЭС рассмотрят присвоение Узбекистану статуса наблюдателя

CentralAsia (UZ) - Президент Республики Узбекистан примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщило УзА.

В мероприятии примут участие лидеры государств-членов ЕАЭС – России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении, а также наблюдателя – Молдовы, и приглашенной страны – Кубы.

Одним из основных вопросов повестки дня является предоставление Республике Узбекистан статуса государства-наблюдателя при организации.

Ожидается, что глава государства в своем выступлении обозначит приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС.

В мае этого года Олий Мажлис Республики Узбекистан одобрил предложение об участии нашей страны в деятельности Евразийского экономического союза в качестве наблюдателя.