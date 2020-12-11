В Узбекистане оштрафовали водителя, который привязал осла к авто и протащил по дороге (видео)

В Узбекистане оштрафовали водителя, который привязал осла к авто и протащил по дороге

CentralAsia (UZ) - ГУБДД МВД Узбекистана прокомментировало распространившееся в соцсетях видео с привязанным к машине ослом, которого владелец протащил по проезжей части.



"В ходе проведения доследственной проверки установлено, что 27 октября в 11:00 на улице Сагбон, Алмазарского района Ташкента, водитель Ф. Г. 1992 года рождения привязал осла веревкой к задней части автомобиля марки Спарк",- говорится в сообщении.

Ответственными сотрудниками ОВД Алмазарского района были собраны соответствующие документы по делу и направлены в районный административный суд для рассмотрения.

3 декабря, согласно решению суда, гражданину Ф.Г. был назначен штраф в размере 669 тыс. сумов (60 долларов) в соответствии со ст. 111 КоАО РУз (Жестокое обращение с животными).