Time назвал артистом года корейскую поп-группу BTS

BTS

CentralAsia (CA) - Американский журнал Time назвал южнокорейский бой-бэнд BTS артистом года.

BTS — не просто самая успешная кей-поп-группа в музыкальных чартах. Они — самый успешный коллектив в мире, говорится в статье журнала.

Издание отмечает, что в текущем году группа выпускала новые релизы, оказывалась на первых строчках в чарте Billboard. Кроме того, в этом году коллектив был номинирован на премию «Грэмми» за хит Dynamite, которая стала его первой песней на английском языке.

В 2019 году коллектив был включен в список ста наиболее влиятельных персон года Time 100.

Летом онлайн-концерт группы «Bang Bang Con: The Live» вошел в Книгу рекордов Гиннеса как представление в режиме потокового вещания с наибольшим количеством зрителей. «Bang Bang Con» – это первое платное онлайн-представление BTS, которое состоялось 14 июня. Члены группы в течение 100 минут исполнили на сцене 12 музыкальных номеров, а фанаты со всего мира смотрели представление в режиме реального времени. Было зарегистрировано порядка 756 000 подключений из более чем 100 стран, что эквивалентно 15 выступлениям на стадионе вместимостью от 50 000 человек.

BTS — южнокорейская поп группа, дебютировавшая в 2013 году. В состав группы входит семь музыкантов: RM (лидер коллектива), Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук. Группа находится под крылом звукозаписывающей, развлекательной компании Big Hit Entertainment.

