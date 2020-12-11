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  11 декабря 2020
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За сутки в Монголии выявили 7 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За прошедшие сутки в масштабах страны проведено 20 633 ПЦР теста и выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом в Монголии.

Шесть из их в Улан-Баторе, один новый случай выявлен в аймаке Сэлэнгэ. Об этом сообщила начальник отделения мониторинга и исследования Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа.

По состоянию на утро 11 декабря общее число заболевших коронавирусом в Монголии составляет 905 чел. Из них 384 человека вылечены и в настоящее время 512 пациентов находится под меднаблюдением.

Коронавирус в Монголии
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