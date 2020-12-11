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  11 декабря 2020
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Американец обезглавил своих детей и держал их тела дома 5 дней

CentralAsia (CA) -  34-летний житель штата Калифорния обвиняется в убийстве и насилии над своими детьми. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

В дом Мориса Джуэла Тейлора-старшего правоохранители прибыли после сообщений о возможной утечке газа.

Внутри полиция обнаружила тела двух обезглавленных детей — 12-летнего Мориса-младшего и 13-летней Малиаки. На протяжении 5 дней тела убитых находились в доме. Мужчина показывал их двум другим своим сыновьям 8 и 9 лет. При этом мальчиков держали в отдельных комнатах без еды, заявили правоохранители.

Мужчина обвиняется в убийстве по двум пунктам и в насилии над детьми. Максимальное возможное наказание — 57 лет лишения свободы. Мать детей, которая находилась в доме, не является подозреваемой, ее допрашивают следователи, сообщил представитель департамента шерифа округа Лос-Анджелес.

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