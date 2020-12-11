Команда Узбекистана выиграла в групповом многоборье на международном турнире по художественной гимнастике

CentralAsia (UZ) - 10 декабря прошёл третий международный онлайн-турнир по художественной гимнастике. Две российские команды (Россия-1 и Россия-2), а также команда Узбекистана в групповых упражнениях выступали в Москве. Узбекистанские спортсменки набрали в многоборье (упражнения с пятью мячами + упражнения с тремя обручами и четырьмя булавами) 71,50 балла. Команда Россия-2 набрала 69,3 балла, Россия-1 - 65,90.

"На карантин не совсем успешное выступление российских гимнасток в групповых упражнениях я бы не списывала, - прокомментировала в интервью ТАСС главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.. - Он был также и у команды Узбекистана, которая уже два месяца тренируется в Новогорске у российского тренера Екатерины Пирожковой, готовившей к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро команду Бразилии. Узбекистан - это моя родина, и я отдала такого хорошего тренера, который очень внимательно прислушивается к замечаниям и исправляет их. Они за два месяца сумели подготовиться и выиграть у двух российских команд".

"Девочки из Узбекистана сегодня сделали упражнения с возможной сложностью и возможной чистотой и на сегодняшний день оказались сильнее наших команд. Я счастлива, что так получилось, с одной стороны, потому что это будет очень хорошая наука. Для того, чтобы выигрывать, надо уметь проигрывать. Ведь когда человек проигрывает, он немного опускается на землю, и особенно это касается тренерско-педагогического состава", - заключила собеседница ТАСС.