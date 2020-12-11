В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 800 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 841 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 124 056 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 15 675;
- Алматы - 15 166;
- Восточно-Казахстанская область - 12 291;
- Атырауская область - 11 476;
- Карагандинская область - 10 809;
- Западно-Казахстанская область - 7543;
- Северо-Казахстанская область - 6632;
- Павлодарская область - 5870;
- Алматинская область - 5505;
- Шымкент - 5254;
- Костанайская область - 5184;
- Акмолинская область - 4850;
- Жамбылская область - 4305;
- Туркестанская область - 3426;
- Актюбинская область - 3411;
- Мангистауская область - 3386;
- Кызылординская область - 3273.
Коронавирус в Казахстане
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