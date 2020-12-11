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  11 декабря 2020
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 800 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 841 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 124 056 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 15 675;

- Алматы - 15 166;

- Восточно-Казахстанская область - 12 291;

- Атырауская область - 11 476;

- Карагандинская область - 10 809;

- Западно-Казахстанская область - 7543;

- Северо-Казахстанская область - 6632;

- Павлодарская область - 5870;

- Алматинская область - 5505;

- Шымкент - 5254;

- Костанайская область - 5184;

- Акмолинская область - 4850;

- Жамбылская область - 4305;

- Туркестанская область - 3426;

- Актюбинская область - 3411;

- Мангистауская область - 3386;

- Кызылординская область - 3273.

Коронавирус в Казахстане
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