За год популярность Владимира Путина среди молодых россиян резко упала, - опрос

CentralAsia (CA) - Популярность президента России Владимира Путина среди молодых россиян за последний год снизилась почти вдвое, и только каждый пятый сказал, что проголосует за него, пишет журнал The Times.

Поддержка президента среди людей в возрасте от 18 до 24 лет упала с 36 до 20 процентов, сообщила вчера независимая организация «Левада-центр».

Владимир Путин пришел к власти в 2000 году, и с того времени выросло целое поколение россиян, не знающих другого лидера. Некоторые представители так называемого «поколения П» могут уже войти в зрелый возраст, когда Путин в конце концов покинет свой пост. Благодаря недавним поправкам в Конституцию у него есть право оставаться на посту до 2036 года, когда ему исполнится 83 года, напоминает издание.