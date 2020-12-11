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  11 декабря 2020
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За год популярность Владимира Путина среди молодых россиян резко упала, - опрос

CentralAsia (CA) -  Популярность президента России Владимира Путина среди молодых россиян за последний год снизилась почти вдвое, и только каждый пятый сказал, что проголосует за него, пишет журнал The Times.

Поддержка президента среди людей в возрасте от 18 до 24 лет упала с 36 до 20 процентов, сообщила вчера независимая организация «Левада-центр».

Владимир Путин пришел к власти в 2000 году, и с того времени выросло целое поколение россиян, не знающих другого лидера. Некоторые представители так называемого «поколения П» могут уже войти в зрелый возраст, когда Путин в конце концов покинет свой пост. Благодаря недавним поправкам в Конституцию у него есть право оставаться на посту до 2036 года, когда ему исполнится 83 года, напоминает издание.

Замдиректора «Левады» Денис Волков сказал изданию, что молодежь относится к Путину более критически, потому что они в основном не полагаются на государственные СМИ, а ищут альтернативные источники информации. При этом, по данным «Левады», поддержка Путина среди других возрастных групп осталась в основном неизменной: 39% всех избирателей выразили ему свою поддержку.

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