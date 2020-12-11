В Туркменистане полицейские в гражданской одежде штрафуют людей без масок

CentralAsia (TM) - В ноябре полицейских Лебапского велаята Туркменистана обязали ежедневно задерживать и штрафовать по пять нарушителей масочного режима.

Как сообщают «Хроники Туркменистана», чтобы выполнить норму, работники правоохранительных органов в Гарабекевюле, Халаче, Сердарабате, Фарапе и других населенных пунктах Лебапского велаята в гражданской одежде и на собственных автомобилях, чтобы не привлекать к себе внимание, ездят по улицам в районах частных застройек и задерживают тех, кто стоит рядом со своим домом, но без маски.

Подойдя к нарушителю, полицейский показывает удостоверение и штрафует его на 25 манатов. При повторном нарушении сумма штрафа составляет уже 75 манатов (1 доллар США на чёрном рынке равен 25,6 манатам - прим.ред.).

Таким же образом полиция проверяет торговые сети. Продавцы и кассиры всех магазинов должны быть в масках, перчатках и нарукавниках. В противном случае директора штрафуют на 1600 манатов, а при повторном нарушении – на сумму до 3500 манатов.

По данным источников ХТ, планировалось, что с 10 декабря работники санитарно-эпидемиологической службы в сопровождении полицейских начнут обходить офисы и объекты иностранных компаний Ашхабада для выявления нарушений санитарных норм.

Между тем издание Turkmen news сообщает, что в ряде районов Марыйского велаята Туркменистана учителей обязали патрулировать улицы. По воскресеньям они должны контролировать соблюдение масочного режима. Вместе с учителями соблюдение масочного режима контролирует большое количество полицейских. Тем, кого увидели в общественных местах без маски в первый раз, выносят предупреждение. Во второй раз человека штрафуют на 250 манатов.