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  11 декабря 2020
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Франция карантин заменяет на комендантский час

CentralAsia (CA) -  Во Франции карантин заменят на комендантский час. С 15 декабря власти отменят ограничения на передвижения по стране, но за это находиться на улице без веских причин можно будет только до 20:00.

Как сообщает Euronews, исключение будет сделано в рождественскую ночь — но не в новогоднюю.

«Уже неделю мы не видим улучшений. Мы, можно сказать, на плато, но число новых случаев больше не снижается. Более того, в последние дни оно имеет тенденцию к росту. Так что до победы ещё далеко», - заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

В Испании тем временем уточняют цифры, касающиеся еще первой волны. По данным Национального института статистики, с марта по май жертвами коронавируса стали почти 45 700 человек. Это на 40% больше, чем весной говорили в минздраве королевства.

Сейчас темпы заражения спадают, в среднем меньше 300 случаев на 100 тысяч человек. Многие регионы осторожно разрешают работу торговых центров, баров и фитнесс-клубов.

«Тенденция сейчас идет к сокращению, но мы уже говорили, что успокаивать это не должно. Да, мы движемся в желаемом направлении, но на этом пути ещё много нежелательных препятствий», - сказал Фернандо Симон, директор координационного центра Минздрава Испании.

В Германии, наоборот, говорят о том, чтобы закрыть магазины на все зимние праздники — до середины января, и на столько же продлить школьные каникулы. За минувшие сутки в Германии подтверждено 23 679 новых случаев — это антирекорд с самого начала пандемии.

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