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  11 декабря 2020
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За сутки в Узбекистане выявили 166 новых случаев коронавируса. Всего 74 664

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 74 664 (+166).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в Джизакской, Кашкадарьинской, Бухарской и Ташкентской области, а также в городе Ташкенте (128).

Общее количество выздоровевших составляет 71 921 (+181) человек, а показатель выздоровления - 97%.

Из 2132 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 179 находятся в тяжёлом состоянии, 34 - в критическом.

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