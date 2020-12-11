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  11 декабря 2020
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Глава МИД Таджикистана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

CentralAsia (TJ) -  Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств, прошедшем в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.

В ходе заседания министры провели обмен мнениями по приоритетным направлениям взаимодействия в рамках Содружества.

С учетом пандемии коронавируса главы делегаций акцентировали особое внимание на вопросах углубления многостороннего сотрудничества в рамках СНГ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

В своем выступлении министр Мухриддин отметил, что текущий кризис привел к снижению темпов внутренней и внешней торговли, деловой активности, отразился на сотрудничестве в сферах инвестиций, туризма и транспорта, поставил под угрозу продовольственную безопасность государств-участников СНГ.

В этой связи была подчеркнута актуальность принятия необходимых мер по адекватному совместному реагированию на возникающие вызовы и угрозы.

С учетом объявления города Душанбе Культурной столицей СНГ в 2021 году, С.Мухриддин проинформировал, что с улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации Таджикистан намерен провести в следующем году серию мероприятий с участием деятелей культуры и искусства.

По итогам заседания министрами было принято 12 решений.

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