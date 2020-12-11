Time назвал «человеком года» Джо Байдена и Камалу Харрис

CentralAsia (CA) - «Человеком года» по версии журнала Time названы избранный президент США Джо Байден и будущий вице-президент Камала Харрис.

«Человек года» это не только вопрос уходящего года, но и вопрос того, куда мы направляемся», - говорится в сообщении издания.