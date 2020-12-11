Time назвал «человеком года» Джо Байдена и Камалу Харрис
- Азия и мир, общество
- 12:06, 11 декабря 2020
- Просмотров: 656
CentralAsia (CA) - «Человеком года» по версии журнала Time названы избранный президент США Джо Байден и будущий вице-президент Камала Харрис.
«Человек года» это не только вопрос уходящего года, но и вопрос того, куда мы направляемся», - говорится в сообщении издания.
На прошедших всеобщих выборах США Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что является достаточным для победы на президентских выборах, и обошел нынешнего президента Дональда Трампа.
А Харрис станет первым вице-президентом-афроамериканкой и одновременно первой американкой азиатского происхождения на этом посту.