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  11 декабря 2020
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Time назвал «человеком года» Джо Байдена и Камалу Харрис
Джо Байден, Камала Харрис
Джо Байден, Камала Харрис

CentralAsia (CA) -  «Человеком года» по версии журнала Time названы избранный президент США Джо Байден и будущий вице-президент Камала Харрис.

«Человек года» это не только вопрос уходящего года, но и вопрос того, куда мы направляемся», - говорится в сообщении издания.

На прошедших всеобщих выборах США Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что является достаточным для победы на президентских выборах, и обошел нынешнего президента Дональда Трампа.

А Харрис станет первым вице-президентом-афроамериканкой и одновременно первой американкой азиатского происхождения на этом посту.

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