Назван самый популярный производитель смартфонов

CentralAsia (CA) - Составлен рейтинг компаний-производителей смартфонов. Как сообщается на сайте компании-исследователя Counterpoint Research, за третий квартал текущего года в мире был зафиксирован рост продаж.

Не смотря на глобальный карантин из-за пандемии коронавируса, вводимые ограничения для бизнеса и торговли, к концу года рынок сумел отыграть падение весны.

По отношению ко второму кварталу года в третьем продажи смартфонов выросли на 32%.

Всего в июле-сентябре производители отгрузили 366 миллионов смартфонов: на 4% меньше по сравнению к третьему кварталу 2019 года.

Лидером на мировом рынке оказалась корейская компания Samsung: на ее долю пришлось 22% продаж смартфонов. Под этим брендом было продано больше всего устройств за последние три года.

Второе место — китайский гигант Huawei - 14% рынка.

Третье место также у китайского производителя — Xiaomi. У него 13% рынка.

Американская компания Apple с долей 11% заняла четвертое место. По мнению аналитиков, такое достаточно низкий уровень продаж у компании объясним переносом выпуска флагманской серии iPhone 12 на четвертый квартал 2020 года.

Отмечается также, что Samsung оказался единственным производителем, кто вошел в топ-5 поставщиков телефонов сразу в пяти регионах и лидировала в трех из них.

Спрос на устройства Huawei в основном фиксируется в странах Азии, смартфонов Apple — в Северной Америке и странах Европы.