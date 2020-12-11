Назван самый популярный производитель смартфонов

- Азия и мир, общество
- 12:50, 11 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Составлен рейтинг компаний-производителей смартфонов. Как сообщается на сайте компании-исследователя Counterpoint Research, за третий квартал текущего года в мире был зафиксирован рост продаж.
Не смотря на глобальный карантин из-за пандемии коронавируса, вводимые ограничения для бизнеса и торговли, к концу года рынок сумел отыграть падение весны.
По отношению ко второму кварталу года в третьем продажи смартфонов выросли на 32%.
Всего в июле-сентябре производители отгрузили 366 миллионов смартфонов: на 4% меньше по сравнению к третьему кварталу 2019 года.
Лидером на мировом рынке оказалась корейская компания Samsung: на ее долю пришлось 22% продаж смартфонов. Под этим брендом было продано больше всего устройств за последние три года.
Второе место — китайский гигант Huawei - 14% рынка.
Третье место также у китайского производителя — Xiaomi. У него 13% рынка.
Американская компания Apple с долей 11% заняла четвертое место. По мнению аналитиков, такое достаточно низкий уровень продаж у компании объясним переносом выпуска флагманской серии iPhone 12 на четвертый квартал 2020 года.
Отмечается также, что Samsung оказался единственным производителем, кто вошел в топ-5 поставщиков телефонов сразу в пяти регионах и лидировала в трех из них.
Спрос на устройства Huawei в основном фиксируется в странах Азии, смартфонов Apple — в Северной Америке и странах Европы.