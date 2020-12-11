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  11 декабря 2020
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В Ташкенте приготовят хот-дог длиной 35 метров

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 12 декабря в парке "Tashkent City" приготовят рекордный хот-дог длиной 35 метров, сообщили местные СМИ.

Как отмечается, средства, вырученные в рамках акции будут направлены на счёт благотворительного фонда "Эзгу амал".

"Эзгу амал" - это первый в Узбекистане официальный благотворительный фонд, созданный волонтерами. Фонд помогает онко и тяжелобольным детям, нуждающимся в медицинской помощи. Также Фонд содействует развитию корпоративной благотворительности, укреплению сотрудничества бизнеса и ННО, развитию частной благотворительности и волонтерства, разработке и внедрению уникальных социальных проектов.

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