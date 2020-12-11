В Азербайджане отменили военное положение, введенное из-за конфликта в Карабахе

CentralAsia (CA) - Парламент Азербайджана отменил режим военного положения в стране, который действует с 28 сентября в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе.

На пленарном заседании парламента был вынесен на обсуждение вопрос «Об утверждении указа президента Азербайджанской Республики «Об отмене военного положения».



Указ вступит в силу с 00:00 12 декабря.



27 сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.