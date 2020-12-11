В России число случаев коронавируса приблизилось к 2,6 млн

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 28 585 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 декабря сообщает оперативный штаб.



Новые случаи были выявлены в 84 регионах страны, в том числе выявлено активно 4600 (16,1%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 2 597 711 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 81,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 543 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 548 957 человек.