Международные организации призывают Узбекистан отменить уголовную ответственность за гомосексуализм

CentralAsia (UZ) - Ряд международных правозащитных организаций призвали правительство Узбекистана отменить уголовную ответственность за гомосексуализм и прекратить преследование ЛГБТ.

По данным международных организаций, статья 120 Уголовного кодекса Узбекистана предусматривает до трех лет лишения свободы за гомосексуализм.

«В настоящее время в Узбекистане разрабатывается новый Уголовный кодекс. Власти должны использовать эту возможность для улучшения ситуации с правами человека», - говорится в обращении.

В петиции, подписанной Amnesty International, Freedom House, Ассоциацией «Права человека в Центральной Азии» и другими, говорится, что в январе и мае 2020 года Комитет ООН против пыток и Комитет ООН по правам человека рекомендовали Узбекистану отменить статью 120 Уголовного кодекса.

Правозащитники утверждают, что правоохранительные органы Узбекистана используют уголовную ответственность гомосексуалистов, чтобы шантажировать их, требуя крупные суммы денег. Международные организации заявили, что у них есть четкие доказательства на этот счет.

Власти Узбекистана неоднократно заявляли, что гомосексуальность противоречит исламу, традиционным ценностям и культурным нормам страны и что общественность не готова отменить нормы статьи 120.

Однако это не является веским основанием для увековечения нарушений прав человека. К странам с мусульманским большинством, легализовавшим гомосексуальность, относятся соседние с Узбекистаном Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, а также Азербайджан и Турция, - отмечают правозащитники.