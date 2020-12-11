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  11 декабря 2020
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В России впервые за сутки от коронавируса умерло более 600 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 613 человек, что является рекордным показателем с начала пандемии в РФ.

Как сообщает оперативный штаб, большинство случаев смерти выявлено в Москве — 77 и Санкт-Петербурге — 69.

Общее число жертв коронавируса в России составляет 45 893 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,5 млн человек, из них выздоровели — 2 млн, под медицинским наблюдением остаются 548 957 пациентов.

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