В России впервые за сутки от коронавируса умерло более 600 человек

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 613 человек, что является рекордным показателем с начала пандемии в РФ.

Как сообщает оперативный штаб, большинство случаев смерти выявлено в Москве — 77 и Санкт-Петербурге — 69.

Общее число жертв коронавируса в России составляет 45 893 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,5 млн человек, из них выздоровели — 2 млн, под медицинским наблюдением остаются 548 957 пациентов.