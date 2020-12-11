Франция поможет создать 8 центров агрологистики в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Французская компания Rungis Semmaris поможет Минсельхозу Узбекистана в создании и управлении сети из 8 крупных агрологистических центров для оптовой торговли продуктами. Площадь самого компактного из них составит 10 га, сообщили в пресс-служба Минсельхоза.

Подписание рамочного соглашения между Министерством сельского хозяйства Узбекистана и французской компанией Rungis Semmaris (Ранжис Саммарис) состоялось 9 декабря в режиме онлайн.

В церемонии подписания с французской стороны участвовали министр-делегат по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности при министре Европы и иностранных дел Франции Франк Риестер, советник министра иностранных дел Франции Жан-Батист Шовель, глава континентальной Европы МИД Франции Максим Дафри и непосредственно генеральный директор Rungis Semmaris Стефан Лаяни.

Благодаря участию Rungis Semmaris Минсельхоз планирует реализовать в соответствии с высокими международными стандартами проекты по созданию и управлению в Узбекистане – и в Центральной Азии – сети из восьми крупных агрологистических центров.

«Все эти огромные центры агрологистики будут отстраиваться на окраинах крупных городов — их общая площадь составит порядка 200 гектаров с общей мощностью более 3 млн. тонн в год. Самый крупный Ташкентский агрологистический центр будет занимать площадь в 70-100 гектаров, а самым компактным будет Хорезмский, но и его размеры в 10 гектаров также будут впечатлять масштабами. Просто для сравнения – это размер двух-трех крупных жилых кварталов в столице или примерно 15 футбольных стадионов в совокупности! Как и на известном французском мега-рынке Ранжис, в этих агрологистических комплексах смогут вести торговлю исключительно оптовики. Основная цель агроцентров: развить экспортный потенциал страны, довести до международного уровня весь процесс подготовки сельхозпродукции к выходу на зарубежные рынки», - разъяснил министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев.

По предварительным расчетам на базе восьми агрологистических центров будет создано порядка 10 тысяч новых рабочих мест, а именно: более 3 тысяч рабочих мест на территории Ташкентского агрологистического центра площадью в 70-100 гектаров (годовая мощность около 760 тыс. тонн), еще 1200 рабочих мест в Самаркандском агроцентре площадью 22 гектара (мощность 492 тыс. тонн в год) и 1200 рабочих мест в Андижанском агроцентре площадью 18 гектаров (мощность 410 тыс. тонн в год).

По 680 рабочих мест планируется обеспечить на базе Бухарского агроцентра, который займет площадь в 15 гектаров (мощность 200 тыс. тонн), а также на базе Хорезмского агроцентра площадью 10 гектаров (мощность 200 тыс. тонн). Еще по 800 рабочих мест будет создано на базе агроцентра Ферганской области площадью 15 гектаров (мощность 300 тыс. тонн) и агроцентра Сурхандарьинской области площадью 20 гектаров (мощность 300 тыс. тонн в год).

Компания Rungis Semmaris владеет крупнейшим в мире продовольственно-логистическим центром в пригороде Парижа с годовым оборотом в 9 млрд. евро и обладает передовым опытом в строительстве и организации эффективных оптовых продовольственных рынков по всему миру.

Министр Франк Риестер выразил уверенность, что опытные специалисты Rungis Semmaris помогут Узбекистану открыть весь потенциал и выгоды эффективной рыночной сети, а также отметил, что Франция поддерживает и готова поддерживать Узбекистан в развитии подобных новых направлений.