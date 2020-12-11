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  11 декабря 2020
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За 11 месяцев более 70 сотрудников МВД Узбекистана признаны виновными в коррупции

CentralAsia (UZ) -  За 11 месяцев текущего года более 70 сотрудников МВД Узбекистана были признаны виновными в коррупции. Об этом стало известно на встрече в Министерстве внутренних дел по случаю Всемирного дня борьбы с коррупцией, сообщается на сайте МВД.

На встрече заместитель министра внутренних дел Р. Хотамов сообщил, что за 11 месяцев текущего года 23 сотрудника, допустивших факты коррупционного характера, были уволены из рядов органов внутренних дел, из них 11 руководителей сняты с занимаемой должности, а в отношении 40 сотрудников применены меры дисциплинарного взыскания.

"На совещании, прошедшем в критическом духе, были заслушаны доклады руководителей, ответственных за укрепление служебной дисциплины и законности среди личного состава, предотвращение совершения преступлений сотрудниками, также были даны соответствующие поручения и указания по формированию в коллективах атмосферы нетерпимости к коррупции и другим преступлениям в дальнейшем, повышена ответственность и обязательство руководителей по данному вопросу", - отмечается в сообщении МВД.

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