В мире более 40 журналистов были убиты в 2020 году

CentralAsia (CA) - В 2020 году в мире при исполнении своих профессиональных обязанностей были убиты 42 журналиста, 235 сотрудников СМИ сейчас находятся в тюрьме, говорится в докладе Международной федерации журналистов.

С начала года 13 репортеров убили в Мексике. Эта страна держит печальное лидерство четвертый раз за последние пять лет.

Пять журналистов убили в Пакистане. По три журналиста были убиты Афганистане, Индии, Ираке, Нигерии, по два — на Филлипинах, в Сомали, Сирии, по одному — в Камеруне, Гондурасе, Парагвае, России, Швеции и Йемене.

Больше всего журналистов в тюрьме находится в Турции (67 человек), далее в Египте (21), Китае (23), Эритрее (16), Саудовской Аравии (14), Белоруссии (11), Йемене и Камбодже (9), Камеруне (6), Марокко и Мьянме (5).

С 1990-го по 2020-й годы в мире было убито 2658 журналистов. Половина из них погибли в странах, пострадавших от войны, преступности и коррупции, а также «катастрофических нарушений закона»: Ирак (339 убитых), Мексика (175), Филиппины (159), Пакистан (138), Индия (116), Россия (110), Алжир (106), Сирия (96), Сомали (93), Афганистан (93).