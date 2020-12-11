В новом году в Узбекистане отменят 17 справок

- Узбекистан, общество
- 14:35, 11 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане госорганы больше не смогут требовать у граждан справки о наличии или отсутствии судимости, о нахождении на учете в психдиспансере, о размере пенсии, о семейном положении и другие, сообщает Uznews.uz.
Минюст вынес на общественное обсуждение проект Указа президента «О мерах по созданию льгот для населения и предпринимателей и кардинальному снижению бюрократических барьеров».
Согласно документу, с 1 апреля 2021 года органы государственного управления, государственные учреждения и органы самоуправления граждан не будут требовать у физических лиц:
Справки, подтверждающие следующие факты:
— Находится ли гражданин на учете в психиатрическом диспансере;
— Находится ли гражданин на учете в наркологическом диспансере;
— Судимость;
— Информация о месте жительства;
— Наличие частного дома, оформленного на имя гражданина;
— Наличие жилплощади;
— Наличие налоговой задолженности;
— Регистрация налогоплательщика в государственной налоговой службе;
— Размер пенсий и пособий;
— Наличие или отсутствие гражданина в списке пенсионеров и получателей пособий;
— Сведения о семейном положении: женат/замужем, не состоял в браке, разведен.
— Справки о размере заработной платы и опыте работы, архивные справки об образовании в высших и средних специальных учебных заведениях.
Кроме того, отменяется требование документа удостоверяющего личность, фотографии гражданина установленной формы, кадастровые документы и трудовые книжки.
Требование указанных документов или информации от физических лиц органами государственного управления, госучреждениями и органами самоуправления будет рассматриваться как нарушение законодательства в области оказания государственных услуг.