81% женщин Центральной Азии сталкивались с домогательствами в такси, - исследование

CentralAsia (CA) - В октябре 2020 года в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане стартовала информационная кампания «Безопасность в такси Центральной Азии», направленная на изучение домогательств в такси по отношению к девушкам и женщинам и повышение видимости этой проблемы на государственном уровне.



Инициаторами и авторами информационной кампании являются Зульфия Раисова и Дастан Аккожа. Кампания и все ее компоненты созданы при поддержке IWPR и редакции CABAR.asia.



В течение кампании было проведено исследование о случаях домогательств в такси, а также собраны 113 историй девушек из стран Центральной Азии, которые столкнулись с этим. Данные собраны на пяти языках - русском, казахском, кыргызском, узбекском и таджикском.



«Мы хотели таким образом придать видимость проблеме, потому что об этом часто говорят в узких кругах, но ничего практически не решается. Мы постепенно будем создавать контент и все это публиковать в медиапространстве Центральной Азии. Активный постинг будет запущен к ежегодной кампании «16 оранжевых дней активизма против гендерного насилия», - рассказала автор проекта, казахстанская журналистка Зульфия Раисова.



В опросе принимали участие 400 человек из стран Центральной Азии, большинство из которых были в возрасте 18-28 лет.



По итогам исследования выяснилось, что 71% женщин сталкивались с домогательствами в своей жизни, а 81% опрошенных женщин отметили, что сталкивались с домогательствами в такси.



По данным авторов, в основном харассмент проявлялся в вербальной форме, то есть через личные вопросы, навязчивые попытки познакомиться, а также через неприятные комментарии и предложения.



«В целом, каждая 20 поездка в такси для опрошенных оборачивается домогательствами в такси. Чаще всего женщины не знают, как реагировать на домогательства, поэтому предпочитают молчать до окончания поездки. А после того, как поездка заканчивается пытаются просто забыть о случившемся. Причем девушки заявили, что чаще всего таксисты интересуются личной жизнью, пытаются познакомиться, а при отказе блокируют двери», - сообщает Зульфия Раисова.



По результатам опроса, только 2% респонденток из Центральной Азии обращались за психологической помощью после инцидента с домогательствами в такси.



«Многие девушки, рассказывая личные истории о домогательствах, признавались, что после случившегося начали бояться мужчин, а некоторые и вовсе долгое время не могли больше заказывать такси. Радует, что были и те, кто мог за себя постоять, но они в меньшинстве. В основном девушки просто молчали и делали вид, что ничего не происходит», - рассказывает Зульфия.



Авторы полагают, что данный проект поможет не только привлечь внимание общественности на проблему, но и повлиять на уровне законодательства.