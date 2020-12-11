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  11 декабря 2020
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В Монголии семья скотоводов пожертвовала НИЦИЗ 100 туш коз
слева директор НИЦИЗ, Д.Нямхуу, пастухи Х.Хашчулуун и Д.Мөнхзул
слева директор НИЦИЗ, Д.Нямхуу, пастухи Х.Хашчулуун и Д.Мөнхзул

CentralAsia (MNG) -  Х. Хашчулуун, пастух из сомона Төмөрбулаг, аймака Хубсугул, и его семья отправились в Улан-Батор, чтобы отдать медработникам Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) 100 туш коз с их дотурами и шкурами.

«Мы дома регулярно смотрим новости по телевизору. Наблюдая за новостями об инфекции, я был шокирован увидев тяжелую работу медработников», - говорит Хашчулуун.

Мы имеем 1400 коз породы «Эрчим», которая известна не только в Монголии, но и во всем мире, и 100 из них передаем в дар НИЦИЗ, сказала его жена Д.Мөнхзул.

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