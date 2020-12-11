Глава Ferrari ушел в отставку после заражения COVID-19

Луи Камиллери

CentralAsia (CA) - Генеральный директор итальянского производителя спортивных автомобилей Ferrari NV Луи Камиллери неожиданно ушел с поста после госпитализации с COVID-19, пишет The Wall Street Journal.

65-летний Камиллери уже выписан из больницы и продолжает лечение дома. В компании заявили, что он ушел в отставку по неуказанным личным причинам. Его пост временно займет Джон Элканн.

Камиллери принял на себя управление Ferrari в июле 2018 года после того, как Серджио Маркионне умер от осложнений, связанных с операцией.