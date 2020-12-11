В Узбекистане рухнула недавно отреставрированная стена античной крепости времён Александра Македонского

CentralAsia (UZ) - Министерство культуры Узбекистана направило запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать разрушение стены архитектурного памятника Кампыртепа, сообщили в пресс-службе министерства.

Как сообщается, в ближайшее время поврежденный участок стены огородят пленкой с использованием армирующих средств. Реставрационные работы планируется начать весной 2021 года. Кампыртепа попадет в программу развития объектов материального наследия.

Ранее председатель научного совета Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана академик Эдвард Ртвеладзе, открывший городище Кампыртепа в 1972 году, в интервью изданию nuz.uz сообщил, что стена древней крепости Кампыртепа была "разрушена преднамеренно".

"Я сейчас смотрю съёмки нашего человека, который снял все эти разрушения, и всё больше убеждаюсь в том, что это намеренно сломано. Специально кто-то это сделал, может быть, и не один человек. Мне очень-очень стыдно перед зарубежными коллегами, что такая чудовищная вещь произошла у нас в Узбекистане. А ведь в мировую археологическую науку Кампыртепа вошла как Александрия Оксианская. Мы гордимся своим открытием, над которым работали столько лет, и вот — на тебе, не уберегли. Это позор, лично для меня позор!", - цитирует издание академика.

"Вот такая печальная весть. Ужасно просто, древнее городище Кампыртепе – наследие великого Александра Македонского. Моя Кампыртепа. Известная на весь мир. О ней написано очень много моих работ. Моих и других учёных мира", — с болью в сердце, со слезами на глазах рассказал ученый.

Памятник архитектуры отреставрировали и открыли в торжественной обстановке в 2019 году.

Кампыртепа — один из древнейших памятников античности на территории Туркестана. Он представляет собой остатки портового города на реке Амударье, который был заложен в IV веке до нашей эры.