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  11 декабря 2020
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ЕБРР выделит Узбекистана $150 млн на проекты в сфере энергетики и водоснабжения

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан получит кредит в $150 млн на развитие ряда проектов от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

На днях состоялась церемония подписания заемных соглашений на общую сумму $150,0 млн в рамках реализации проектов „Программа поддержки жизненно важной инфраструктуры: кредит для поддержки электроэнергетического сектора“», сообщает пресс-служба министерства.

На выделенные средства планируется также реализовать проект «Строительство и реконструкция сетей для улучшения водоснабжения Музрабадского района Сурхандарьинской области Узбекистана путем строительства водовода из месторождений подземных вод „Октош“ и „Пошхурт“».

Сообщается, что в переговорах участвовали заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Переговоры проходили в формате видеоконференции.

Стороны обсудили ход реализации ряда совместных проектов в различных областях на общую сумму более 1 млрд евро. Также они обсудили приоритетные направления дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

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