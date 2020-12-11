От коронавируса умер известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук

CentralAsia (CA) - Известный южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер от осложнений COVID-19, сообщает агентство Delfi.

Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей приехал в Латвию 20 ноября, а начиная с 5 декабря не выходил на связь, рассказал директор «Артдокфеста» Виталий Манский.

В Латвию режиссер прибыл через Эстонию из Санкт-Петербурга. По неофициальной информации, в планах всемирно известного режиссера было приобретение дома в Юрмале и оформление вида на жительство, но на запланированную встречу режиссер не явился. После этого его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам, который был затруднен в связи с правилами по защите личных данных.

Сегодня появилась информация о том, что режиссер умер в больнице в 1:20 ночи от осложнений COVID-19.

Ким Ки Дук — всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы «Пьета» и «Пустой дом», Каннского кинофестиваля за фильм «Ариран», Берлинского кинофестиваля — за ленту «Самаритянка». Также известен как автор фильмов «Весна, лето, осень, зима и снова весна», «Натянутая тетива», «Время», «Вздох».

Последние годы Ким Ки Дук был тесно связан с Россией и Казахстаном. В прошлом году он был председателем жюри Московского международного кинофестиваля, а в этом представил на нем свою новую картину «Растворяться», снятую на русском языке в Казахстане, с местными актерами и на местные деньги. Продюсером стала исполнительница главной роли Динара Жумагалиева. За камерой стоял сам режиссер, он же выступил автором сценария и монтажером.