Убийцу мужчины, тело которого нашли в чемодане под Ташкентом, приговорили к 19 годам

CentralAsia (UZ) - 11 декабря Ташкентский городской суд по уголовным делам огласил приговор в отношении обвиняемых по делу об убийстве мужчины, передает Кун.уз.



8 августа в районное отделение внутренних дел в Кибрайском районе Ташкентской области поступило сообщение о том, что в канале обнаружили чемодан с трупом внутри.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность погибшего была установлена: это уроженец Самаркандской области 1968 года рождения, который проживал в Яккасарайском районе столицы. Сообщается, что погибший работал поставщиком в Верховном суде.

Согласно справке отдела судебно-медицинской экспертизы Бостанлыкского района, причиной смерти стала «механическая асфиксия».

12 августа в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два человека. О причинах убийства не уточняется.

Им было предъявлено обвинение по статьям 97 (умышленное убийство), 169 (кража), 227 (завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов) и 241 (несообщение о преступлении или его укрывательство) Уголовного кодекса Республики Узбекистана.

В результате один из подсудимых был приговорен к 19 годам, а его сообщник – к 5 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что по обвинению в убийстве был задержан врач, к которому убитый приезжал в день убийства. 7 августа этого года мужчина посетил своего знакомого Р.Х, который работал врачом в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП). Врач, воспользовавшись прибытием знакомого, отвел его в пустую комнату, уложил на медицинскую кушетку, ударил его по голове тупым твердым предметом, а затем задушил. Одной из версий убийства рассматривалась ревность.

Чтобы скрыть преступление, мужчина положил тело в свой чемодан, а знакомый врача (житель Ташкента, временно безработный) отвез тело в канал Бозсу в Кибрайском районе. Известно, что убийца с 2009 года работал в руководящей должности в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП).

