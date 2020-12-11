Таджикистан и Саудовская Аравия обсудили вопросы борьбы с терроризмом

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CentralAsia (TJ) - В Эр-Рияде посол Таджикистана в Королевстве Саудовская Аравия Акрам Карими встретился с заместителем министра внутренних дел Саудовской Аравии доктором Нассиром А. Аль-Даудом. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.



На этой встрече были обсуждены приоритетные вопросы сотрудничества двух стран в сфере обеспечения безопасности и стабильности, борьбы с транснациональной организованной преступностью и вызовами современности, такими как терроризм и экстремизм.



Стороны подчеркнули готовность к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству в свете указаний лидеров двух стран и в рамках двусторонних и многосторонних соглашений.

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