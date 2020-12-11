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  11 декабря 2020
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«Lamb diplomacy» Монголии хорошо работает в Китае

CentralAsia (MNG) -  В феврале Монголия пожертвовала 30 000 овец для поддержки постоянных усилий Китая по борьбе со вспышкой COVID-19.

Пожертвование было сделано президентом Монголии Халтмаагийн Баттулга, который стал первым главой иностранного государства, посетившим Китай после вспышки. Во время своего визита он провел переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине.

Председатель Си Цзиньпин сказал, что специальный визит полностью олицетворяет глубокую дружбу между двумя народами.

Доброта, очевидно, покорила сердца китайцев. Люди обращались в социальные сети, чтобы выразить свою благодарность, поблагодарив соседнюю страну за ее щедрость, пишет китайский новостной портал CGTN..

20 ноября Народное правительство провинции Хубэй решило раздать баранину передовым медицинским работникам, которые боролись с новым коронавирусом в провинции, а также медицинские бригады вылетели в Ухань, чтобы предложить свою помощь. В ответ на это правительство провинции также объявило о пожертвовании медикаментов и чая, чтобы поблагодарить Монголию за ее предыдущие пожертвования.

Сообщается, что провинция пожертвует 3 детектора ПЦР, 30 000 наборов для тестирования нуклеиновых кислот, 20 000 кирпичиков зеленого чая и 2000 кирпичей черного чая Государственной чрезвычайной комиссии Монголии, сообщает агентство Синьхуа.

«Один хороший поворот заслуживает другого», - прокомментировал один из пользователей социальных сетей Weibo.

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