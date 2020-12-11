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  11 декабря 2020
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Правительство Грузии ушло в отставку

CentralAsia (CA) -  Правительство Грузии ушло в отставку ввиду начала работы нового парламента. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе правительства.

«Правительство сложило свои полномочия. Отныне премьер и весь кабинет являются исполняющими обязанности», - сказала сотрудница пресс-службы.

Согласно конституции, у парламента Грузии есть две недели на утверждение нового правительства. Если этого не произойдет, то президент распустит законодательный орган и назначит внеочередные парламентские выборы. По предварительным данным, правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» намерена вновь выдвинуть Георгия Гахарию на пост премьер-министра, который возглавляет кабмин с сентября 2019 года.

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