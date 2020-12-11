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  11 декабря 2020
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В Туркменистане родители боятся отправлять детей в школы из-за роста заболеваемости

CentralAsia (TM) -  Родители школьников в Ашхабаде и Лебапском велаяте опасаются отправлять детей на учебу из-за роста заболеваемости. Симптомы некоторых заболевших школьников напоминают COVID-19, которого в стране официально «не существует», сообщает turkmen.news.

«У моей племянницы в одиннадцатом классе болеют около десяти человек, — заявил житель Туркменабада. — Неделю назад одной девочке стало плохо прямо на уроке, ее трясло от холода, она задыхалась. Она до сих пор дома с высокой температурой. А на днях задыхаться на уроке стала еще одна ученица».

Многие родители считают, что в такой ситуации лучше оставить детей дома. Однако у родителей младшеклассников, за которыми некому присмотреть, возникает проблема. Если ребенку еще можно достать справку от врача, то родителю оформить больничный для ухода за ним гораздо сложнее. К тому же сейчас в поликлиниках всех проводят через рентген и там скапливаются большие очереди (в которых тоже можно заразиться).

О росте заболеваемости COVID-19 в Туркменабаде свидетельствуют и источники радио «Азатлык». По их информации, в одной только многопрофильной клинике Туркменабада тесты выявили коронавирус примерно у 30 сотрудников (врачей, медсестер и завхоза). Официально этот диагноз не ставится, его заменяют на «пневмонию».

Ранее источники turkmen.news в Туркменабаде сообщали, что детям, врачам и учителям массово и бесплатно делают прививки некоей вакциной, закупленной в России. После нее наблюдается большое количество побочных эффектов, в том числе проблемы с дыханием. Утверждается, что это прививки от гриппа. Поначалу в Туркменистане прививали французскими и южнокорейскими препаратами, однако они быстро кончились.

Туркменистан и Северная Корея остаются единственными странами мира с населением более 1 миллиона человек, власти которых настаивают на отсутствии коронавируса на своей территории.

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