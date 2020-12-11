В Узбекистан доставили первые 4 электровоза из Китая

CentralAsia (UZ) - В эти дни в Узбекистан началась поставка первых партий современных и мощных грузовых и грузо-пассажирских локомотивов из Китая, в рамках реализации проекта «Обновление парка локомотивов путем приобретения локомотивов» с участием Азиатского банка развития. Об этом сообщили в пресс-службе «Узбекистон темир йуллари».

Всего планируется доставить в страну 30 электровозов современной модификации и запасных частей к ним. Новые локомотивы предназначены для пассажиро- и грузоперевозок, способных перевозить грузы, в том числе тяжелые в горных массивах со сложным рельефом. Электровозы отвечают международным требованиям по экологической безопасности и оснащены асинхронными тяговыми электродвигателями. Современные технологии применяемые в локомотивах наряду с экономией электроэнергии позволяют также сократить расход горючего.

Ранее Азиатский банком развития выделил на это займ на сумму 170 млн.долларов.

Всего в рамках контракта будут поставлены 24 двухкузовных электровозов (16 грузовых и 8 грузопассажирских) на сумму 134,6 млн. долларов США. Сроками поставки электровозов определены 2021-2022 годы.

На сегодняшний день отгружена 1-ая партия электровозов в количестве 4 единиц (3 грузовых и 1 грузопассажирский) и запасные части. 9 декабря этого года первый двухсекционный грузовой локомотив из этой партии, по завершении пуско-наладочных работ, вышел на обкатку. В ближайшие дни ожидается отгрузка 2-ой партии электровозов в количестве 5 единиц (3 грузовых и 2 грузопассажирских). До конца 2020 года планируется отгрузка 3-ей партии электровозов в количестве 3 единицы (3 грузовых). На 2021 год планируется поставка остальных партий электровозов согласно контракта в количестве 13 единиц грузовых и 5 единиц грузопассажирских электровозов.

В настоящее время в локомотивном парке АО “Узбекистон темир йуллари” обновлено более 50 процентов имеющихся локомотивов.